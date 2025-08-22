في احتفال باكٍ... كيم جونغ أون يُغالب الحزن على قتلى كوريا الشمالية في روسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في خطوة استثنائية ومشحونة بالمشاعر، أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالجنود الذين لقوا حتفهم أثناء قتالهم لصالح روسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلاً إن "قلبه يتألم" لغيابهم، في اعتراف نادر بالخسائر العسكرية لبلاده.

وخلال حفل أُقيم في بيونغ يانغ في 21 آب (أغسطس)، كرم كيم الجنود العائدين من روسيا، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية. وقد تم تنظيم الحفل في العاصمة الخميس، بحضور قادة وحدة قاتلت إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الغربية، حيث وصفهم الزعيم الكوري بأنهم "جيش بطولي".

التقى كيم بعائلات الجنود الكوريين الشماليين الذين لقوا حتفهم أثناء القتال من أجل روسيا، في بيونغ يانغ في 21 أغسطس/آب، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورًا تُظهر كيم وهو يعلّق شارات تقدير على زيّ الجنود المشاركين في المعارك، فيما بدا واضحًا أن الحفل اتخذ طابعًا تأبينيًا خاصًا بالجنود الذين فقدوا حياتهم، إذ ظهرت صورهم مصطفة على جدار تذكاري، وقد كُتبت أسماؤهم بالذهب أسفل الإطارات، بينما كان الزعيم الكوري يعلّق الشارات على الصور.

وقال كيم في خطاب خلال الحفل:

"قلبي يتألم ويشعر بالمرارة وأنا أواجه حقيقة أنني لا ألتقي بالشخصيات النبيلة التي ضحت بحياتها الثمينة من أجل نصر عظيم ومجد إلا من خلال الصور على الجدار التذكاري... وبينما أقف أمام عائلات الجنود الثكالى، لا أعرف كيف أعبّر عن أسفي واعتذاري لعدم قدرتي على حماية أبنائنا الأعزاء، الذين أُودعوا أمانة الوطن".

الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أظهرت مشاهد مؤثرة، حيث التقى كيم بأفراد عائلات الجنود الثكالى، وظهر وهو يعانق أطفالًا باكين وجنودًا، وسط دموع الأمهات والأقارب الذين وقفوا أمام صور أبنائهم في لحظة حزينة لم تعهدها المناسبات الرسمية في بيونغ يانغ.

ويُعد هذا الحفل مؤشرًا صريحًا على حجم الخسائر البشرية التي تكبدتها كوريا الشمالية منذ انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد اتفاقات عسكرية رفيعة المستوى عقدها كيم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكانت كوريا الشمالية قد بدأت في إرسال قوات ومعدات لدعم موسكو منذ خريف عام 2024، وهو ما أدخل دولة آسيوية معزولة إلى صلب النزاع في أوروبا الشرقية.

رغم نفي البلدين في البداية لأي عمليات نشر، إلا أن بيونغ يانغ وموسكو أقرتا لاحقًا بوجود قوات كورية شمالية على الأراضي الروسية. ومع ذلك، ظل النظام الكوري الشمالي متحفظًا إزاء التقارير التي تحدثت عن وقوع خسائر كبيرة، ما يجعل حفل هذا الأسبوع أحد أبرز الاعترافات العلنية بحجم الأثمان البشرية التي دفعتها البلاد.

أقام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مأدبة عشاء وحفل تذكاري للجنود الذين قاتلوا من أجل روسيا.

وتقدّر الاستخبارات الأميركية والأوكرانية أن نحو 12 ألف جندي كوري شمالي تم إرسالهم إلى روسيا منذ أواخر عام 2024. وتشير معلومات جديدة، صادرة عن مسؤولين أوكرانيين في تموز (يوليو)، إلى أن بيونغ يانغ تخطط لرفع عدد قواتها هناك إلى ما بين 25 ألفًا و30 ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما أكده أيضًا مسؤول استخباراتي غربي، قال إنه اطلع على تقارير منفصلة تشير إلى نفس الأعداد.