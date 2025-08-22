محافظ الطائف يعبر عن امتنانه لولي العهد بإطلاق حملة التبرع بالدم الوطنية السنوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار يشكر ويثني على الحملة الوطنية للتبرع بالدم

في خطوة إنسانية تعكس الرعاية والدعم للقضايا الإنسانية الهامة، قام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

وأكد سمو محافظ الطائف أن هذه الخطوة تأتي كجزء من رعاية سمو ولي العهد الكريمة للعمل الإنساني، وتعزيز المشاركة المجتمعية من جميع شرائح المجتمع.

وفي ختام تصريحاته، قدم سموه الدعاء لحفظ الله لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، متمنياً لهم دوام نعمة الأمن والرخاء، وأن يجعل ما يقدمونه في خدمة الوطن في ميزان حسناتهم، على يقين بأن الله سميع الدعاء.