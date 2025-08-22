فقدان أرواح بسبب انقطاع سلك كهربائي في بناء جسر بالصين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لقي سبعة أشخاص مصرعهم وفقد تسعة آخرون بعد أن انقطع سلك على جسر قيد الإنشاء في شمال غرب الصين اليوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية الرسمية.

15 عاملًا ومدير مشروع كانوا يعملون في موقع بناء الجسر الممتد على النهر الأصفر في مقاطعة تشينغهاي عندما انقطع السلك.

الجسر الذي كان قيد الإنشاء هو هيكل قوسي معدني مخصص لحركة القطارات. وتظهر الصور المنشورة الجسر المبنى جزئيًا مع جزء مركزي غير مكتمل محاطًا ببرجين ضخمين للسقالات والعديد من الرافعات. وما زالت عمليات الإنقاذ جارية حاليًا.

في ديسمبر الماضي، تم الإبلاغ عن فقدان 13 شخصًا إثر انهيار في موقع بناء خط سكة حديد رئيسي في مدينة شنجن جنوب الصين، ولم يتم العثور على أي ناجين حتى الآن.