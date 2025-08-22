الفتح يعود لاستئناف تدريباته بعد عودته من معسكر إسبانيا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته بعد عودته من المعسكر الإعدادي في إسبانيا، استعداداً لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

تركزت الحصة التدريبية الأولى على التدريبات الاستشفائية والاسترجاعية لاستعادة اللاعبين للجاهزية البدنية بعد الجهد الكبير خلال فترة المعسكر. وشملت التمارين اللياقية الخفيفة لتهيئة اللاعبين قبل الدخول في التدريبات الفنية والتكتيكية.

كما عمل الجهاز الفني على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، والتأكد من جاهزيتهم البدنية والفنية، استعداداً لبداية المنافسات. وتطمح إدارة النادي وجماهيره في تقديم موسم مميز يرضي تطلعات الجميع.