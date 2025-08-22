انتهاء فعاليات وبرامج تعليم الباحة لصيف 1447هـ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مدينة الباحة في منطقة الباحة حفل ختامي لبرامج وفعاليات صيف 1447هـ/2025م، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري ومدير عام التعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني.

جاء الحفل الختامي ليختتم سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والتقنية التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال الفترة الماضية. وقد استمتع الحضور بجولة قادها وكيل الإمارة في المعرض المصاحب الذي عرض منجزات الإدارة ومخرجات البرامج الصيفية التي شارك فيها طلاب وطالبات المنطقة.

انطلقت فقرات الحفل بالسلام الملكي وكلمة لإدارة النشاط الطلابي، تلاها أوبريت وطني مميز قدمه طلاب الإدارة، حيث عبّروا عن مشاعرهم الصادقة تجاه الوطن والقيادة الحكيمة، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم 86 مدرسة متميزة في تفعيل برامج النشاط، بالإضافة إلى تكريم 190 معلمًا ومعلمة ومشرفًا ومشرفة، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في نجاح البرامج والفعاليات الصيفية.