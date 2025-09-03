الموسم الثاني من”المدينة البعيدة”: ملايين المشاهدات للاعلان الترويجي وأجور خياليّة للأبطال

أشعل الإعلان التّرويجيّ للموسم الثّاني من المسلسل التّركيّ “المدينة البعيدة” مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بعدما أحرز أكثر من عشرة ملايين مشاهدة خلال أربع وعشرين ساعة فقط على منصّة “إنستغرام”، وهذا ما يعكس حجم التّرقّب الكبير لعودة العمل بموسمه الثّاني.

من المقرّر أن ينطلق عرض الموسم الجديد ابتداءً من الخامس عشر من سبتمبر الجاري، إذ كشفت الصّور الأولى للعمل عن أجواء رومنسيّة طاغية، خصوصًا مع البوستر الرّسميّ الّذي جمع بطلَي العمل في لقطة حميمة، وهذا ما ينذر بموسم مشحون بالعاطفة والأحداث المثيرة.

وفي مفاجأة أخرى، ذكرت تقارير صحفيّة تركيّة أنّ بطلَي المسلسل أوزان أكبابا وسينام أونسال، سيتقاضيان أجرًا يصل إلى مليون ونصف ليرة تركية عن كلّ حلقة في الموسم الثّاني، مقارنةً بأجر لم يتجاوز ستمئة ألف ليرة في الموسم الأوّل، وهذا ما يضع العمل ضمن قائمة الإنتاجات الأعلى كلفة هذا العام.

يأتي هذا الإعلان بعد النّجاح السّاحق الّذي حقّقه الموسم الأوّل من مسلسل “المدينة البعيدة”، إذ سيشهد الموسم الجديد انضمام كلّ من بانو فوتوجان وإيبيك أردام إلى فريق العمل إضافة إلى أسماء أخرى سيتِمّ الإعلان عنها قريبًا وهذا ما زاد من حماسة الجمهور لمتابعة الأحداث القادمة.

وقد نشر الحساب الرّسميّ للمسلسل عبر إنستغرام صورة من انطلاق التّصوير مرفقًا بعبارة: “سنلتقي قريبًا مجدّدًا”.

الحماسة الجماهيريّة بدت واضحةً من خلال التّعليقات، إذ كتب أحد المتابعين: “والله الشّوق مليون للمسلسل واشتقنا للثّنائي المبدع والجميل أوزان أكبابا وسينام أونسال فخامة هالثّنائي غير”.

الجمهور اليوم على موعد جديد مع قصّة مشوّقة وممثّلين أحبّهم منذ البداية وهذا ما يجعل الانتظار حتّى سبتمبر متّسمًا بالتّوقّعات.

على صعيد آخر ، أعلن الصّحفيّ التّركيّ محمّد تشاليشكان ان هيئة الرّقابة العامّة للتّلفاز في تركيا وضعت قانونًا جديدًا لمشاهد القبل و العلاقات الحميمة، إذ لم يعد الممثّلون مجبرون بعد الأن على القيام بها في المسلسلات إذا لم تكن هناك رغبة منهم بأداء تلك المشاهد.