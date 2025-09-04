رئيس الدولة: ندعو الله أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ذكرى المولد النبوي الشريف داعياً سموه الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع.

وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: «في ذكرى مولد سيدنا، محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإنسانية والمحبة والأخلاق الكريمة، ندعو الله تعالى أن يعم السلام والاستقرار المنطقة والعالم أجمع، وتنعم البشرية بالأمن والوفاق».

