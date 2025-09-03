أحمد السّقّا  يستعدّ لـ “هيروشيما” .. وهذه هي التّفاصيل

يستعدّ الممثّل المصريّ أحمد السّقّا خلال الفترة الحالية لخوض تجربة سينمائيّة جديدة من خلال فيلم “هيروشيما”، من تأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر، يجمع بين الأكشن والتّشويق، إذ من المقرّر أن تنطلق كاميرات التّصوير خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري، بينما تواصل الجهة المنتجة التّعاقد مع باقي فريق العمل.

الفيلم يضمّ في بطولته إلى جانب السّقّا كلًّا من دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، ناهد السّباعي وعلاء مرسي.

يُذكر أنّ السّقّا يُعرض له حاليًّا فيلم “أحمد وأحمد” بمشاركة الممثّل أحمد فهمي ومن إخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك في بطولته: جيهان الشّماشرجي، حاتم صلاح وأحمد عبد الوهّاب مع باقة كبيرة من أبرز ضيوف الشّرف من بينهم الممثّلة غادة عبد الرّازق.