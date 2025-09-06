هل كشف ناصيف زيتون عن نوع مولوده الأول... اعرفوا الإجابة 

هل كشف ناصيف زيتون عن نوع المولود؟!

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان انتظار مولودهما الأول

قرطاج الدولي... تلميح من فوق المسرح

بياف 2025... جائزة وتمويه ذكي

حفل سري للكشف عن النوع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 06:57 مساءً - بعد أيام طويلة من التكتم الشديد والهروب من زلات اللسان، أعلن النجم السوريوزوجته الممثلة اللبنانيةأنهما صارا ثلاثة الآن، في أول تأكيد لأنباء الحمل، الذي تم التكتم على تفاصيله طوال الأيام الماضية منذ وقعفي زلة لسان كشف فيها عن الخبر أثناء حفله الكبير في مهرجان قرطاج بحضور زوجته.وفي لقاء تلفزيوني مع موقع "ET بالعربي"، كشفعن حقيقة ما يتم تداوله حول نوع المولود، مشيراً إلى أن الأمر أصبح محط اهتمام وتساؤلات الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.قالخلال لقائه مع موقع "ET بالعربي"، متحدثاً عن الجدل الذي أثير حول نوع المولود منذ إعلانه هو وزوجته عن حملها، "أنا منذ ولادتي واسمي ناصيف زيتون، وكل ناصيف أبو إلياس وكل إلياس أبو ناصيف، إذا كان المولود إلياس، فهذا من كرم الله، وإذا لم يكن، فهذا أيضاً من فضل الله".مشيراً إلى أنه كوالد الطفل مازال لا يعرف نوعه حتى الآن قائلاً: "حتى الآن ما ظهر نوع الجنين. أنا الوالد وما بعرف حتى هذه اللحظة نوع الجنين".وعن الانتقاد الذي طاله هو وزوجته بسبب حالة التكتم التي فرضها الثنائي عن أنباء الحمل، أوضح ناصيف: "الناس من حقها تنتقد، ولكن يجب أن تستوعب لماذا حدث ذلك"، واستعان بمثل عربي قائلاً: "الحب والحمل والركوب على الجمل ما بيتخبى"، مضيفاً: "أردنا فقط أن نتأكد أن الحمل تمام والصحة جيدة وبعدها أعلنا الأمر".وكان الثنائي دانييلا رحمة وزوجهاقد أعلنا خبر حملها وانتظارهما مولودهما الأول؛ في أول تأكيد لأنباء الحمل، الذي تم التكتم على تفاصيله، وجاء ذلك من خلال جلسة تصوير خاصة تصدرت غلاف إحدى المجلات؛ لتكون المفاجأة الأجمل لجمهورهما.على الغلاف، كُتبت العبارة اللافتة: "للذي سيأخذنا إلى أماكن جديدة: نحن 3 الآن"، بينما جاء في التعليق المرفق: "يحلمان بمنزل تتردد فيه أنغام الموسيقا، وتملؤه الضحكات، وتتجذر فيه قيم اللطف والاحترام، كل ما نفعله وكل ما نحن عليه هو من أجلك".اطلعوا إلى ناصيف زيتون في قرطاج 2025: دانييلا رحمة تتفهم تصرفات المعجباتوكان الفنانأحيا مؤخراً حفلاً ناجحاً في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 59 حيث امتلأت مدرجاته بجمهور غفير فاق عدده 10 آلاف شخص ضمن مشاركة هي الرابعة له في المهرجان، حيث يحظى بشعبية واسعة في تونس، وكانت بدأت مشاركة ناصيف زيتون الأولى بمهرجان قرطاج الدولي في العام 2017 ثم 2019 فـ2023 و2025. الحفل اتسم بالنجاح والانسجام التام بين الفنان وجمهوره الذي يحفظ أغانيه وراح يرددها معه، وبدا ناصيف زيتون في أقصى سعادته أمام هذا المشهد المتناغم مع جمهوره وكان يتحدث إليه ويمازحه بين الحين والآخر، كاشفاً أنه ومن شدة حبه لهم يصطحب في كل مرة يأتي إلى قرطاج أحداً من أفراد عائلته، ومنها اصطحابه مرة لوالدته حيث علا التصفيق لدى ذكر ناصيف لها، وهذا العام أخبرهم أنه اصطحب زوجته النجمة دانييلا رحمة التي رافقته في حفله التي ما أن ذكرها ناصيف حتى قوبلت بوابل من التصفيق لدى إعلانه على المسرح أنها ترافقه، مرحبين بها في تونس، لأنها زوجته من جهة، ومن جهة أخرى لحجم النجومية التي تحظى بها أيضاً دانييلا في تونس بفضل أعمالها الناجحة التي يتابعها الجمهور التونسي.وفي حديثه مع الجمهور على المسرح قال ناصيف زيتون: "يكبر قلبي برؤية المحبين في هذا الحفل، وأرحب بكم جميعاً فرداً فرداً، في السنوات الماضية اصطحبت والدتي معي إلى المهرجان ومن شدة حبي لكم أصطحب دوماً أفراداً من عائلتي واحداً تلو الآخر في كل مرة آتي بها إلى المهرجان، واليوم اصطحبت معي المدام، دعواتكم لنا في السنة القادمة أو التي تليها أن نصطحب أيضاً أولادنا معنا"، وقد فسر البعض هذا التصريح بأنه تلميح ذكي من ناصيف زيتون للإعلان بأن دانييلا قد تكون بالفعل حاملاً عندما قال: "دعواتكم لنا بأن نصطحب معنا العام المقبل أولادنا إلى المهرجان" علماً أنه عاد فاستدرك "أو العام الذي يليه"، ربما لأنه لا يريد أن يعلن عن ذلك مباشرة.بعدها وضمن فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان BIAF، تسلّمت دانييلا جائزة عن دورها في مسلسل "نفس"، لكن المفاجأة جاءت حين هنأها المقدم نيقولا معوض ليس فقط على الجائزة، بل على "الخبر السعيد".ابتسمت دانييلا، وردت مازحة: "اتجوزت متأخر يا نيقولا"، لكن معوض تابع قائلاً: "شيء تاني غير الزواج... سلمي على ناصيف وإن شاء الله بيتكم يضل عمران بالفرح".وهناك أخبار متداولة تحدثت عن تنظيم حفل خاص بعيداً عن الأضواء للكشف عن نوع الجنين، اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وبإجراءات أمنية مشددة شبيهة بحفل الزفاف، شملت جمع الهواتف المحمولة من الحضور.التسريبات أشارت إلى أن الحفل كشف أن دانييلا حامل بصبي؛ لتبدأ منذ تلك اللحظة ألقاب "أم إلياس" و"أبو إلياس" بالانتشار.يُذكر أندخلا القفص الذهبي في 1 من يوليو 2024، واحتفلا بذكرى زواجهما الأولى في يوليو 2025 بنشر فيديو مؤثر من الزفاف، على أنغام أغنية ناصيف الشهيرة "حبيبي وبس".

