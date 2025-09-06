صدام عائلي بين صلاح الشرنوبي وأرملة ابنه.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 08:02 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة عائلية بين الموسيقار صلاح الشرنوبي وأرملة ابنه المهندس محمد الشرنوبي، الذي رحل عن عالمنا في ‏يونيه الماضي؛ بعد أزمة صحية مفاجئة، موضحاً أنه غير قادر على رؤية حفيده "عمر" طوال الأسابيع الماضية؛ بسبب رغبة والدته في ‏الابتعاد، وذلك حسب قوله.‏

صلاح الشرنوبي: "لم أرَ حفيدي بسبب والدته"‏

بدأت الأزمة، مع حديث صلاح الشرنوبي، على استحياءٍ شديد في برنامج "كلام الناس" للإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض عبر قناة "إم ‏بي سي مصر"، باعتبار أن تلك الأزمة شخصية وليس هناك داعٍ لتناولها عبر وسائل الإعلام؛ إذ زعم أنه لم يرَ حفيده منذ فترة، في ظل ‏رغبة أسرته في الوصول له وقضاء بعض الوقت معه، قائلاً: "أمه السبب. دماغها فيها حاجات مش عارفينها. ربنا يهديكي. مش هيلاقي ‏أحن مننا كجده وجدته وأعمامه. بدعي في صلاتي يومياً إن ربنا يحفظه ويقربه مننا ونطمن عليه ويحقق اللي كان بيتمناه والده، وربنا يقدرنا ‏إننا نكون واقفين وراه".

وأشار الشرنوبي، وهو لم يتمالك دموعه، إلى أنه كانت هناك قصة حب مميزة تجمع بين ابنه الراحل وزوجته، وكان هناك تفاهم شديد ‏بينهما، إلا أن العصبية، التي كانت تنتاب الراحل من وقتٍ لآخر؛ تسببت في توتر العلاقات بينهما نوعاً ما.‏

أرملة ابن صلاح الشرنوبي تُعبر عن انزعاجها

وبدورها، استنكرت الإعلامية سالي شبل، زوجة الراحل محمد الشرنوبي؛ الانتقادات التي وُجهت لها من قبل الموسيقار صلاح ‏الشرنوبي، كما أبدت انزعاجها من الحديث عن تلك الأزمة عبر منصات الإعلام، قائلة عبر حسابها على "فيسبوك": "وصلتني رسالة ‏حضرتك التي وجهتها إليَّ خلال استضافتك على شاشة قناة Mbc مصر، ولكن متأخرة قليلاً، علماً بأنني ما أزال في فترة حداد على ‏محمد لم تنتهِ بعد، ولا أتابع وسائل الإعلام احتراماً لذكراه الغالية. حضرتك تعلم تماماً عمق علاقتنا التي استمرت 14 عاماً، واندهشت من ‏توجيه رسالة لي عبر شاشة قناة، في حين أنه يمكنك التواصل معي عبر الهاتف أو الواتس آب، حيث إنه من اللائق أكثر فيما يخص ‏الأمور العائلية. واندهشت أكثر من إنكارك أنني لازمت محمد خلال رحلة مرضه التي استمرت شهرين تقريباً ولم أتركه لحظة واحدة".‏

أرملة ابن صلاح الشرنوبي: "لم أمنعك من رؤية حفيدك"‏

وتابعت: "غير حقيقي على الإطلاق منعي لك من رؤية عمر حفيدك الوحيد، الذي يحمل اسمك واسم محمد؛ فقد تم رفض استقبالنا لزيارتكم ‏من والدة محمد أكثر من مرة، كما تم التطاول عليَّ في رسالة من رامي الشرنوبي شقيق محمد، ولا تزال الرسالة موجودة في هاتفي، ‏ولكن لا يمكنني نشر الأمور العائلية".

وأضافت: "تم منعنا أنا وعمر من دخول شقتنا التي عشنا فيها مع محمد -رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته- حيث تم تغيير أقفال ‏الشقة، ومُنعنا من الحصول على أي مستحقات تخصنا أنا أو عمر

حفيدك الوحيد"، مضيفة: "كل ما أرجوه تحري الدقة فيما تعلن عنه أو ‏تصرح به؛ لأنني لن أصمت كما حدث سابقاً وعلى مدار أعوام عديدة".‏

سكرين شوت لمنشور سالي شبل أرملة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي - الصورة من حسابها على فيسبوك



