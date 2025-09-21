أكبر امرأة في العالم للملك تشارلز: جميع الفتيات أردن الزواج منك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - لبى الملك تشارلز طلب أكبر معمرة في العالم؛ إثيل كاترهام، البالغة من العمر 116 عاماً في دار رعايتها في لايت ووتر، مقاطعة سري، بزيارته لها؛ حيث أعربت عن رفضها الاحتفال بيوم ميلادها مرة أخرى بشكلٍ علني إلا إذا جاء الملك لرؤيتها.

الملك تشارلز يستمتع بذكريات إثيل كاترهام

بعد أن ودع الملك تشارلز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قام بزيارة دولة لبريطانيا، التقى فيها بكبار كبار الدولة، قام الملك البريطاني بزيارة سرية، التقى فيها بـ"إثيل كاترهام" أكبر معمرة في العالم، وتبادلا أطراف الحديث سوياً، وأمسكت بيد الملك واستمع لها باهتمام وهي تقول له: "أتذكر عندما توّجتك والدتك في قلعة كارنارفون". وأعرب الملك عن سروره بتذكرها لتنصيبه أميراً لويلز عام 1969، عندما كان في الحادية والعشرين من عمره، قائلاً: "أجل!"، وأضاف إلى الحاضرين: "كما ترون، إنه أمرٌ رائع". وقالت له: "إن جميع الفتيات كن معجبات بك ورغبن في الزواج منك"؛ لتتعالى ضحكات الملك من قولها.

نبذة عن السيدة إثيل كاترهام

وُلدت السيدة إثيب كاترهام في 21 أغسطس عام 1909، في شيبتون بيلينجر، هامبشاير، قبل خمس سنوات من اندلاع الحرب العالمية الأولى، وكانت ثاني أصغر إخوة وأخوات. وهي آخر منْ بقي على قيد الحياة من رعايا إدوارد السابع، الذي توفي في مايو 1910.

وفي يوم ميلادها الـ 116 الشهر الماضي، تلقت بطاقة تهنئة من الملك، وهو شرف يُمنح لجميع مواطني المملكة المتحدة أو المقيمين في أقاليم ما وراء البحار البريطانية عند بلوغهم 100 و105 أعوام، وكل عام بعد ذلك.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يُرحبان بدونالد ترامب وميلانيا في قلعة وندسور

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة دولة للمملكة المتحدة رفقة زوجته ميلانيا ترامب وذلك يوم الأربعاء الماضي 17 سبتمبر. استقبلهما في البداية على أراضي وندسور الأمير ويليام وكيت ميدلتون، قبل أن يستقبلهما رسمياً الملك تشارلز والملكة كاميلا، وإطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.

واصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.

وعند الوصول إلى القصر وقف الرئيس والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكري من منصة حمراء مرتفعة إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفاً من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.

وخلال الزيارة قام الرئيس الأمريكي بزيارة ضريح الملكة إليزابيث؛ حيث وضع إكليلاً من الزهور على قبرها.

