انخفاض أسعار الذهب إلى 3264.64 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها اليوم في أكثر من شهر، حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3264.64 دولارًا للأوقية (الأونصة) وذلك بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش.

وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاضًا 0.4% لتصل إلى 3275.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 35.84 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% ليصل إلى 1344.63 دولارًا، فيما خسر البلاديوم 0.6% ليصل إلى 1127.23 دولارًا.

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