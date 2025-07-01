وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن تأسيس جمعية غير ربحية للتنمية والاستدامة في قطاعي الصناعة والتعدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تأسيس جمعية غير ربحية للتنمية والاستدامة في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تستهدف تعزيز الوعي لدى المنشآت الصناعية والتعدينية، ودعم امتثالها لأعلى معايير الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وتتضمن أعمال الجمعية إطلاق حملات توعوية، وتنفيذ برامج وورش عمل إرشادية، حول مؤشرات ESG لقياس أداء المنشآت في مجال الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

يُذكر أن تأسيس جمعية التنمية والاستدامة في قطاعي الصناعة والتعدين غير الربحية يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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