شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وايه كابيتال القابضة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وأكتوبر فارما، والقاهرة للخدمات التعليمية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعًا بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.9 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.21%، والعرب على 7.34%، واستحوذت المؤسسات على 27.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 110.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 31.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه، 20.8 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 14520 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 115 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 5.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.14%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 2.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.50%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 59.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 42.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.15%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 121.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 34.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.02%.

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 14.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 33.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 52.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 8 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 4.42%.