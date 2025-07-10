شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 107.3 مليون جنيه، 175.8 ألف جنيه، 15.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 15033 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 83.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.19%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 154.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.94%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 5.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.12%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 88.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 102.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 5.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 485.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.51%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 115.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 12.400 بنسبة تراجع بلغت 4.54%.