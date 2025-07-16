شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وجولدن تكس للأصواف، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية للاتصالات فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.393 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 5.7%، واستحوذت المؤسسات على 25.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 319.4 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 37.9 مليون جنيه، 357.3 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33934 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 42035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 15242 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13780 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3510 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 15521 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 584.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 32.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.46%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.19%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 52.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.75%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 9.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.57%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 148.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.19%.

- يو للتمويل الاستهلاكي بسعر إغلاق 7.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.37%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 639.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 50.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 12.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.66%.