شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السيارات المستعملة يتراجع لصالح الزيرو .. أعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصادر في سوق السيارات، في تصريحات خاصة " لليوم السابع "ان تخفيضات أسعار السيارات المستعملة مستمرة بنسبة تتراوح ما بين 5 و15% بحسب العلامة التجارية، وأن سوق السيارات المستعملة اعتاد أن يشهد انتعاشاً في مثل هذه الفترة في فصل الصيف والسفر والرحلات .

وأضافت أن العديد من العلامات التى تلقى رواجاً بين المستهلكين، بدأت تشهد انخفاضاً في الأسعار يتراوح ما بين 5 و10%، فيما وصلت النسبة إلى 15% على العلامات والطرازات المستعملة التى لا تلقى رواجاً كبيراً، موضحاً أن سوق السيارات المستعملة لم يتأثر بشكل إيجابي بانخفاض الأسعار.

وبالرغم من حالة الركود في مبيعات السيارات " الزيرو " ان ان انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة ليست بكبيرة ، ومازال الركود يسيطر على الحركة في سوق المستعمل .

وعن أبرز الاسباب وراء الركود النسبي في مبيعات السيارات المستعملة هو وجود سيارات مجمعة محليا " زيرو " يتم انتاجها محلياً بأسعار تحت سعر ال 700 الف، وذلك ساهم في عزوف المستهلكين عن شراء المستعمل وتفضيل الزيرو عليه ، بالإضافة إلي استمرار حالة الركود في الزيرو رغم انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة بلغت 15% إلى أن غالبية المستهلكين حالياً يترقبون طرح المزيد من السيارات الزيرو المنتجة محلياً بأسعار أكثر انخفاضا .



