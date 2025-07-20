الاقتصاد

سوق السيارات المستعملة يتراجع لصالح الزيرو .. أعرف الأسباب

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سوق السيارات المستعملة يتراجع لصالح الزيرو .. أعرف الأسباب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأحد، 20 يوليو 2025 03:30 ص

كشف مصادر في سوق السيارات، في تصريحات خاصة " لليوم السابع "ان تخفيضات أسعار السيارات المستعملة مستمرة بنسبة تتراوح ما بين 5 و15% بحسب العلامة التجارية، وأن سوق السيارات المستعملة اعتاد أن يشهد انتعاشاً في مثل هذه الفترة في فصل الصيف والسفر والرحلات .

وأضافت أن العديد من العلامات التى تلقى رواجاً بين المستهلكين، بدأت تشهد انخفاضاً في الأسعار يتراوح ما بين 5 و10%، فيما وصلت النسبة إلى 15% على العلامات والطرازات المستعملة التى لا تلقى رواجاً كبيراً، موضحاً أن سوق السيارات المستعملة لم يتأثر بشكل إيجابي بانخفاض الأسعار.

وبالرغم من حالة الركود في مبيعات السيارات " الزيرو "  ان ان  انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة ليست بكبيرة ، ومازال الركود يسيطر على الحركة في سوق المستعمل .

وعن أبرز الاسباب وراء الركود النسبي في مبيعات السيارات المستعملة  هو وجود  سيارات مجمعة محليا "  زيرو " يتم انتاجها  محلياً بأسعار  تحت سعر ال 700 الف، وذلك ساهم في عزوف المستهلكين عن شراء المستعمل وتفضيل الزيرو عليه ، بالإضافة إلي استمرار حالة الركود في الزيرو رغم انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة بلغت 15% إلى أن غالبية المستهلكين حالياً يترقبون طرح المزيد من السيارات الزيرو المنتجة محلياً بأسعار أكثر انخفاضا .


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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