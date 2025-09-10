رئيس بيلاروسيا يحث البنوك على توسيع استخدام الكريبتو مع اشتداد العقوبات

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو البنوك في البلاد إلى توسيع نطاق استخدام العملات المشفرة، معترفاً بأن العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية يوم الثلاثاء.

وخاطب لوكاشينكو قادة البنك المركزي والبنوك التجارية قائلاً إن استخدام الأصول الرقمية يجب أن يتوسع، مضيفاً:

"على مدى السنوات الخمس الماضية، واجه الاقتصاد الوطني، ومعه القطاع المصرفي البيلاروسي، تحديات غير مسبوقة. وقد أعطيت الحكومة والبنك الوطني التعليمات اللازمة. والآن، تحركوا".

وتأتي دعوته الأخيرة بعد أيام فقط من مطالبته المشرّعين يوم الجمعة بوضع قواعد شفافة لسوق العملات المشفرة في البلاد، في ظل تراجع الاقتصاد بسبب تقلص الصادرات تحت وطأة العقوبات الأوروبية والأميركية الواسعة لدعمها غزو روسيا لأوكرانيا.

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو دعا البنوك إلى توسيع استخدام الكريبتو بعد أن طالب المشرّعين بوضع قواعد تنظم القطاع. المصدر:

المدفوعات عبر بورصات الكريبتو البيلاروسية قد تتجاوز 3 مليارات دولار

من المتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الكريبتو في بيلاروسيا 855,000 مستخدم بحلول عام 2026 من أصل 9.1 مليون نسمة، مع ارتفاع معدل الانتشار إلى 9.57%، وفقاً لبيانات منصة Statista.

وقال لوكاشينكو إن جميع البورصات العاملة في البلاد مثل Binance وOKX وKuCoin تسير على المسار الصحيح لمضاعفة حجم المدفوعات الخارجية بحلول نهاية العام.

وأضاف:

"اليوم، المعاملات القائمة على العملات المشفرة أكثر نشاطاً من أي وقت مضى، ودورها في تسهيل المدفوعات يتزايد".

وتابع:

"خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغ حجم المدفوعات الخارجية عبر بورصات العملات المشفرة 1.7 مليار دولار. وبحسب تقديرات الخبراء، قد يصل الرقم إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام".

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع لوكاشينكو قانوناً يحظر على الأفراد شراء وبيع العملات المشفرة خارج البورصات المحلية.

دفع نحو أنظمة الدفع الرقمية

كما دعا لوكاشينكو قادة البنوك إلى زيادة اعتماد أنظمة الدفع الرقمية، مشيراً إلى ضرورة "البدء باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR codes)"، وإطلاق نظام مدفوعات فورية قبل نهاية العام.

وقد بدأ بنك VTB Belarus، المملوك بأغلبية للحكومة الروسية، في تقديم خيارات دفع لعملائه باستخدام رموز QR مرتبطة مباشرة بنظام الدفع الإلكتروني ERIP.

وأكد لوكاشينكو أن الاستراتيجية الرقمية للبلاد يجب أن تعطي الأولوية لتبني التقنيات البيومترية، وإنشاء شركة تكنولوجيا معلومات مخصصة لتقليل الاعتماد على مزوّدي الخدمات الخارجيين، ودمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقال:

"يجب على البنوك أن تسعى للاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة. فالرقمنة ليست غاية في حد ذاتها؛ بل يجب أن تحقق نتائج اقتصادية ملموسة".

موقف بيلاروسيا من الكريبتو

كان موقف بيلاروسيا من العملات المشفرة متقلباً في السابق. ففي مارس، وجّه لوكاشينكو وزير الطاقة لبدء تطوير صناعة تعدين الكريبتو في البلاد نظراً لوجود فائض في الكهرباء.

وفي صيف 2023، عملت وزارة بيلاروسيا على مشروع قانون لحظر معاملات الند للند (P2P) في الكريبتو، مثل البيتكوين (BTC).

ومع ذلك، فقد شرّعت البلاد معاملات الكريبتو في عام 2018، وسمحت بالبيع والتبادل والتعدين.