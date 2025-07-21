شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مصرف الراجحي» إلى 6.15 مليار ريال بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي أرباح "مصرف الراجحي" خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.15 مليار ريال، بنسبة 31% عن الربع المماثل من العام السابق 2024 الذي شهد تحقيق صافي أرباح قدره 4.7 مليار ريال.
وأرجع مصرف الراجحي في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، أسباب ارتفاع الربح إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 25.7%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 13.7% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك، ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 455 مليون ريال الى 600 مليون ريال بنسبة 31.9%.
وعلى مستوى الستة أشهر من عام 2025، ارتفع صافي ربح المصرف بنسبة 32% إلى 12 مليار ريال، مقارنة بـ 9.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح "مصرف الراجحي" أن ذلك الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 26.5%، وارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
في مقابل ذلك، ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 13.3% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 876 مليون ريال الى 1.125 مليار ريال بنسبة 28.4%..
