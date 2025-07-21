التغير المناخي يضرب موائد الطعام.. و5 محاصيل تنذر بأزمات عالمية

- 1/2
الدمام - شريف احمد - حذرت دراسة أجراها مركز "برشلونة للحوسبة الكمية"، من أن الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن التغير المناخي، رفعت أسعار المواد الغذائية على المدى القصير على مستوى العالم، مما سيُؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء بشكل عام على المدى الطويل.
وحذر مؤلفو الدراسة التي نُشرت نتائجها في صحيفة "فايننشال تايمز"، إن درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي، تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، والذي يعد الغذاء محركًا رئيسيًا لها، خاصة في الدول النامية التي يشكل الغذاء فيها أكبر حصة من إنفاق المستهلك.
وقال القائمون على الدراسة إنه في عام 2010، عندما اشتعلت حرائق الغابات في روسيا، فرضت موسكو حظرًا على الصادرات، ما أدى إلى "ارتفاع حاد في سعر القمح العالمي".
وقد لعب هذا دورًا في احتجاجات الخبز التي امتدت إلى موزمبيق. وبالتالي فإن "تضخم أسعار الغذاء يتسم بالتمدد العالمي ودائمًا ما يتبعه أثر سياسي."
وفي اليابان، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 48% في سبتمبر من العام الماضي، بعد موجة حرّ اجتاحت المنطقة الصيف الماضي، وفي الصين، ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 30%. وفي الولايات المتحدة، قفزت أسعار الخضراوات بنسبة 80% في 2022 بعد موجات جفاف.
لاحظت الدراسة أيضًا أنه مع ارتفاع التكاليف، من المرجح أن تستهلك الأسر الفقيرة كميات أقل من الأطعمة المغذية، مشيرة إلى إن استهلاك الفاكهة والخضراوات تحديدًا "كان حساسًا جدًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية".
القمح أبرز المحاصيل المهددة بالخطر
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع سعر زيت الزيتون في أوروبا بنسبة 50% العام الماضي بعد فترات الجفاف الطويلة في جنوب إسبانيا خلال عامي 2022 و2023، في حين أدت موجة الحر الشديد إلى ارتفاع أسعار البصل في الهند بنسبة 89%، وأسعار الملفوف في كوريا بنسبة 70%.
لاحظت الدراسة أيضًا أنه مع ارتفاع التكاليف، من المرجح أن تستهلك الأسر الفقيرة كميات أقل من الأطعمة المغذية، مشيرة إلى إن استهلاك الفاكهة والخضراوات تحديدًا "كان حساسًا جدًا لارتفاع أسعار المواد الغذائية".