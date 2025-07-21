شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.2% عنج 10981 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.3 مليار ريال.

وبحسب موقع "تداول السعودية" بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 355.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.02 تريليون ريال. انخفاض أسهم 148 شركة انخفضت أسهم 148 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 95، من بين 258 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سهل، وسلامة، ومياهنا، والآمار، وسينومي ريتيل، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات، سبكيم، وعزم، والاستثمار ريت، ووفرة، وكابلات الرياض، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 27080 نقطة، وبتداولات بلغت، 20.3 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.05 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 50.7 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 38، من بين 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.