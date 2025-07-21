شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 1.4 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح البنك السعودي الفرنسي في الربع الثاني من 2025 بنسبة 24.3% إلى 1.4 مليار ريال، مقارنة بـ1.1 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 14.3%، والذي قابله ارتفاعاً جزئيًا في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2.4%.وأضافت أن الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الصرف الأجنبي، ودخل العمليات الأخرى، بالإضافة إلى صافي دخل الأتعاب والعمولات.وأشارت إلى أن الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الاستهلاك والإطفاء، المصاريف التشغيلية الأخرى، المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى الرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين، والذي قابله انخفاضاً جزئياً في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والموجودات المالية الأخرى.وارتفع صافي الدخل ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1.5% بالإضافة إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3.3%.وأوضحت أن الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل العمليات التشغيلية الأخرى، صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل الصرف الأجنبي، والذي قابله انخفاضاً جزئياً في دخل المتاجرة وأرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.ولفتت إلى أن هذا الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف والموجودات المالية الأخرى، بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، والذي قابله ارتفاعاً جزئيًا في الاستهلاك والإطفاء.وارتفع صافي الدخل ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13.8%، والذي قابله ارتفاعاً جزئيًا في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 5.8%.وأفادت بأن الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الصرف الأجنبي، أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى صافي دخل الأتعاب والعمولات.وأضافت أن الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية، الاستهلاك والإطفاء والرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين، والذي قابله انخفاضاً جزئيًا في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلف.