أرباح بنك الرياض ترتفع إلى 2.6 مليار ريال في الربع الثاني من 2025



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيًا انخفاض دخل توزيعات الأرباح.

ووفقا للبيان يعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف الإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، ورواتب الموظفين وما في حكمها.

ارتفع صافي الدخل على أساس ربعي بنسبة 4.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح.

كما يعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، قابله جزئيًا ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ومصاريف العمليات الأخرى، وانخفاض عكس صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وارتفع صافي الدخل خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 15.2٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

يعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، ودخل العمليات الأخرى، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، قابله جزئيًا انخفاض في دخل توزيعات الأرباح.

