شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 26 ألف وحدة سكنية ضمن «البيع على الخارطة» في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان، وساعيها المستمرة لتعزيز المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر 5 آلاف وحدة سكنية نوهت الوزارة بتسليم نحو 5,000 وحدة سكنية للمستفيدين من مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى تسليم ما يزيد عن 4,200 وحدة ضمن مبادرات الإسكان التنموي، ما يسهم بشكل فعّال في توفير مساكن مناسبة للمستحقين.

وعملت الوزارة على إتاحة أكثر من 5,200 قطعة أرض سكنية عبر منصة "سكني"، ليصل مجموع الأراضي السكنية الموفرة إلى ما يزيد عن 170 ألف قطعة، في خطوة تسهم في تمكين المواطنين من الحصول على خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم السكنية. 7 مشاريع بـ3 مليارات ريال وبينت أنه خلال النصف الأول من هذا العام تم توقيع اتفاقيات لتوصيل التيار الكهربائي إلى سبعة مشاريع كبرى بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال، تغطي مساحة تزيد على 36 مليون م2، وتخدم أكثر من 24 ألف مستفيد، ما يعكس التزام الوزارة بضمان توفير الخدمات الأساسية في المشاريع السكنية.

ومنحت الوزارة 20 مشروعًا جديداً شهادة "أجود" خلال النصف الأول من 2025، ليصل مجموع المشاريع الحاصلة على هذه الشهادة إلى 57 مشروعًا، ما يؤكد على الالتزام المطورين العقاريين بالمعايير الفنية والمالية المعتمدة. تأهيل 70 مطورا عقاريا وعلى صعيد تطوير القطاع العقاري، تم تأهيل 70 مطورًا عقاريًا جديدًا ضمن برنامج دعم المطورين، ليصل إجمالي المطورين المؤهلين إلى 310 مطور عقاري، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية مع 36 مطورًا عالميًا في 7 دول لتعزيز الخبرات وتبادل المعرفة ورفع كفاءة السوق العقارية.

