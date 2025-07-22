شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 5 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، بسبب ضبابية الأوضاع التجارية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

بينما يترقب المستثمرون الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3415.61 دولار للأوقية (الأونصة)، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 يونيو.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3428.10 دولار. عوائد سندات الخزانة وسجّلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.89 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1440.75 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1262.75 دولار.