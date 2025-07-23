شكرا لقرائتكم خبر عن «فيو» تحصل على تصنيف الدرجة الأولى لمقدمي خدمات المدن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "فيو المتحدة للتطوير العقاري" عن حصولها على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن من وزارة البلديات والإسكان، بالدرجة الأولى في مجال التشييد والبناء، وذلك بالإضافة إلى تصنيفها بالدرجة الأولى في مجال التشغيل والصيانة والخدمات.
وقالت الشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء: "يأتي هذا الإنجاز ضمن التوجه الاستراتيجي لشركة فيو المتحدة للتوسع في القطاعات المكملة لنشاطها العقاري، ويدعم تنويع مصادر الدخل."
وأضافت: "يعكس التصنيف الملاءة المالية والفنية التي تتمتع بها الشركة، ويُتيح لها المنافسة على المشاريع بدون أي حدود للقيمة، مما يعزز من مكانتها التنافسية في السوق."
وقالت الشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء: "يأتي هذا الإنجاز ضمن التوجه الاستراتيجي لشركة فيو المتحدة للتوسع في القطاعات المكملة لنشاطها العقاري، ويدعم تنويع مصادر الدخل."
وأضافت: "يعكس التصنيف الملاءة المالية والفنية التي تتمتع بها الشركة، ويُتيح لها المنافسة على المشاريع بدون أي حدود للقيمة، مما يعزز من مكانتها التنافسية في السوق."