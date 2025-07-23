شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.2% في مستهل تداولات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تداولات اليوم الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.2% عند مستوى 10,858.70 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في التعاملات المبكرة نحو 101 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة 10.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.027 تريليون ريال.
وشهدت بداية الجلسة ارتفاع أسهم 7 شركات، مقابل انخفاض أسهم شركتين من 122 شركة مدرجة بالسوق الموازية.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في التعاملات المبكرة نحو 101 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة 10.2 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.027 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 103 شركاتارتفعت أسهم 103 شركة في افتتاح الجلسة، بينما انخفضت أسهم 124 شركة. وجاءت شركة الأندية الرياضية في مقدمة الارتفاعات، تليها ليفا، ومسك، وملكية ريت، وأمانة للتأمين. في حين كانت أبرز الانخفاضات لأسهم كل من: سلامة، ومشاركة ريت، وفيبكو، ودار الأركان، وتهامة.
السوق الموازيةاستقر مؤشر السوق الموازية (نمو) في مستهل تداولات الأربعاء عند 26,748.49 نقطة دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق. وبلغت القيمة المتداولة 1.31 مليون ريال، وعدد الأسهم 47.5 ألف سهم، والقيمة السوقية 50.6 مليون ريال.
وشهدت بداية الجلسة ارتفاع أسهم 7 شركات، مقابل انخفاض أسهم شركتين من 122 شركة مدرجة بالسوق الموازية.