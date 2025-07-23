شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «منزل الورق» على أساس سعر 46.74 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة منزل الورق يوم الثلاثاء 1447/01/27هـ الموافق 2025/07/22م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 46.74 ريال لهذا اليوم الأربعاء 1447/01/28هـ الموافق 2025/07/23م ، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 1447/02/02هـ الموافق 2025/07/27م.

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال جمعية منزل الورق

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة راس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: 40 مليون ريال.

ب- رأس المال قبل الزيادة: 20 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 60 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 200 %.

ت- عدد الأسهم قبل الزيادة: مليوني سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 6 ملايين سهم.

ث – تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.

ج – ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح (سهمين مجاناً لكل سهم) مملوك لمساهمي الشركة.

ح- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

خ- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

– في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

– في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

2. الموافقة على حذف المادة (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات).

3. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (5,123,414) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.