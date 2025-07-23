الاقتصاد

تراجع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 21.6 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «أسمنت ينبع» إلى 21.6 مليون ريال في الربع الثاني

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أسمنت ينبع في الربع الثاني من 2025 بنسبة 45.6% إلى 21.6 مليون ريال، مقابل 39.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تراجع إيرادات المبيعات المحلية نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة زيادة كميات التصدير، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى تراجع إيرادات المبيعات المحلية نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة زيادة كميات التصدير، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.
ووفقا للبيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تراجع إيرادات المبيعات المحلية نتيجة تراجع متوسط سعر البيع وانخفاض الهامش من مبيعات التصدير، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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