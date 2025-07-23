الاقتصاد

توزيع 675 مليون ريال أرباحا على مساهمي بنك البلاد عن النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع 675 مليون ريال أرباحا على مساهمي بنك البلاد عن النصف الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 675 مليون ريال أرباحا على مساهمي بنك البلاد عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة بنك البلاد، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.
وبحسب بيان البنك على تداول ، يقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ675 مليون ريال.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-26 الموافق 2025-08-20.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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