شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 675 مليون ريال أرباحا على مساهمي بنك البلاد عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان البنك على تداول

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-26 الموافق 2025-08-20. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة بنك البلاد، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025م.وبحسب بيان البنك على تداول السعودية ، يقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ675 مليون ريال.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-11 الموافق 2025-08-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1447-02-26 الموافق 2025-08-20.