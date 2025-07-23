شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» إلى 174.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان المجموعة على تداول

1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية.

2. انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات.

3. انخفاض تكاليف التمويل في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.

مع ملاحظة أن هناك ربحا من العمليات غير المستمرة في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي بشكل عام إلى:

1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية.

2. انخفاض مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية.

ويعود الارتفاع في صافي الربح في النصف الأول بشكل عام إلى:

1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية.

2. ارتفاع إجمالي الربح في قطاع الأدوية.

3. انخفاض تكاليف التمويل في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.

مع ملاحظة أن هناك ربحا من العمليات غير المستمرة في الفترة المماثلة من العام الماضي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مجموعة أسترا الصناعية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.7% إلى 174.9 مليون ريال، مقابل 168.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان المجموعة على تداول السعودية يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام إلى:1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية.2. انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل في جميع القطاعات.3. انخفاض تكاليف التمويل في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.مع ملاحظة أن هناك ربحا من العمليات غير المستمرة في الربع المماثل من العام الماضي.ويعود الارتفاع في صافي الربح على أساس ربعي بشكل عام إلى:1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية.2. انخفاض مصاريف البيع والتوزيع في قطاع الأدوية.ويعود الارتفاع في صافي الربح في النصف الأول بشكل عام إلى:1. انخفاض المصاريف العمومية والإدارية في قطاع الصناعات الحديدية.2. ارتفاع إجمالي الربح في قطاع الأدوية.3. انخفاض تكاليف التمويل في قطاع المواد الكيميائية المتخصصة.مع ملاحظة أن هناك ربحا من العمليات غير المستمرة في الفترة المماثلة من العام الماضي.