شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات الكهربائية»: تأييد حكم إلغاء غرامات على شركتين تابعتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الكهربائية آخر التطورات للدعوى المقامة من الهيئة العامة للمنافسة ضد شركتين تابعتين والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها تسلمت أمس من خلال محامي الشركة الصك للحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 7 يوليو الحالي.
وأضافت أن الحكم تضمن تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قراري لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصادرين ضد شركتين تابعتين للشركة والمتعلق بالغرامة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها تسلمت أمس من خلال محامي الشركة الصك للحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 7 يوليو الحالي.
وأضافت أن الحكم تضمن تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قراري لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصادرين ضد شركتين تابعتين للشركة والمتعلق بالغرامة.