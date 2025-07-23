الاقتصاد

«الصناعات الكهربائية»: تأييد حكم إلغاء غرامات على شركتين تابعتين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«الصناعات الكهربائية»: تأييد حكم إلغاء غرامات على شركتين تابعتين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصناعات الكهربائية آخر التطورات للدعوى المقامة من الهيئة العامة للمنافسة ضد شركتين تابعتين والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إنها تسلمت أمس من خلال محامي الشركة الصك للحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 7 يوليو الحالي.
وأضافت أن الحكم تضمن تأييد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قراري لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الصادرين ضد شركتين تابعتين للشركة والمتعلق بالغرامة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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