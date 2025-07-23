الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 23 يوليو 2025 04:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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