شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 23 يوليو 2025 04:00 م
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
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