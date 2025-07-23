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وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 49 جنيها للشراء و49.4 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات، بالبنك المركزي المصري 49 جنيها للشراء و49.14 جنيه للبيع.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية