شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

بورصة لندن

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3562) دولار أمريكي، بارتفاع (0.27) في المئة، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1541) يورو بنسبة (0.24) في المئة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.42) في المئة.وحقق المؤشر، الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية، مكاسب تعادل (37.68) نقطة، ليصل عند مستوى (9061.49) نقطة.