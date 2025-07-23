الارشيف / الاقتصاد

صعود شركات السيارات.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول مرتفعًا واحدًا بالمئة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني والمؤشر "كاك 40" الفرنسي، إلى جانب مؤشرات الأسهم الرئيسية في إيطاليا، بأكثر من (1.3%).

مؤشرات الأسهم الأوروبية (أرشيفية)

أسهم شركات السيارات

وصعدت أسهم شركات السيارات الأوروبية (3.7%)، كما ارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية مثل "ستيلانتس" و"مرسيدس بنز" و"فولكس فاجن" و"بورشه" بنسبة تتراوح بين (6.1%) و(7.3%).
