"تنظيم الاتصالات": 500 وحدة و5 جيجا تعويضًا من فودافون لمتضررى العطل

أقر الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين وألزم الشركة بتنفيذه، وذلك في إطار متابعة الجهاز للعطل الذي وقع في شبكة شركة فودافون مصر مساء أمس الثلاثاء، والذي أدى لتأثر بعض خدمات المحمول لعدد من عملاء شركة فودافون مصر، وفي ضوء الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات المحمول لعملاء الشركة وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.

وقد تم إقرار تعويض لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين 500 وحدة مجانية إضافية، كما تم إقرار تعويض لعملاء الفاتورة الشهرية المتأثرين 5 جيجا مجانية، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.