شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 25 يوليو 2025.. عيار 21 يسجل هذه القيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر جرام الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجعها من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، متأثرة بعمليات جني أرباح عالمية وانتعاش محدود للدولار الأمريكي، وسط ترقب المستثمرين لمستجدات المحادثات التجارية قبيل الموعد النهائي المرتقب في الأول من أغسطس المقبل.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5325 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4660 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3994 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3106 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا



التراجع المحلي يأتي بعد مكاسب قوية حققها المعدن النفيس عالمياً أمس، حيث صعد بنسبة 1.4% مسجلاً 3401 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهر، قبل أن يتراجع اليوم إلى 3370 دولاراً.

وبحسب تقرير صادر عن منصة جولد بيليون، فإن التراجع الحالي للذهب يعود بشكل رئيسي إلى عمليات بيع لجني الأرباح، بعد القفزة السعرية القوية، إلى جانب تباطؤ هبوط الدولار الأميركي، مما قلّص من شهية المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بداية الأسبوع جاء مدفوعًا بتراجع حاد في قيمة الدولار بنسبة 0.6% مقابل سلة من العملات، إضافة إلى انخفاض ملحوظ في عوائد السندات الحكومية الأميركية، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر بفعل العلاقة العكسية بينه وبين الدولار والعوائد.