شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ355.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 21 سعر355.75 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 406.50 ريال

عيار 22 سجل 372.50 ريال

عيار 21 سجل 355.75 ريال

عيار 18 سجل 304.75 ريال

عيار 14 سجل 237.00 ريال

عيار 12 سجل 203.25 ريال

الأونصة 12643.25 ريال

الجنيه الذهب 2845.50 ريال

الأونصة بالدولار 3371.54 دولار



ونجح الذهب عالميًا فى تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حاليًا منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولارا للأونصة.

صرح وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون فى ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائى للتفاوض على اتفاق تجارى حتى 12 أغسطس.



الجدير بالذكر أنه إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس، فقد يعزز ذلك من شهية المخاطرة العامة ويقلل الطلب على الذهب، لكن إذا استمر الضغط على الدولار الأمريكى فقد يدفع ذلك عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3500 دولار للأونصة احتمالًا قابلًا للتطبيق على المدى القريب.