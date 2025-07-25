شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، أمام الجنيه، استقرار في الأونة الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.