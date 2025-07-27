شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول عن الفترة من 01 أبريل 2025م إلى 30 يونيو 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8.7 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 30 مليون وحدة.
وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.29 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.93%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 1447-01-05 الموافق 2025-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1447-02-10 الموافق 2025-08-04.
ونوهت بأن مدير الصندوق سيوزع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل بحد أقصى من تاريخ الإعلان عن التوزيعات وذلك حسب مذكرة الشروط والأحكام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 8.7 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 30 مليون وحدة.
وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.29 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.93%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 1447-01-05 الموافق 2025-06-30.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1447-02-10 الموافق 2025-08-04.
ونوهت بأن مدير الصندوق سيوزع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل بحد أقصى من تاريخ الإعلان عن التوزيعات وذلك حسب مذكرة الشروط والأحكام.