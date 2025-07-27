شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب»: توزيع 416.5 مليون ريال أرباحا عن الربع الثاني من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 416.5 مليون ريال.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.19 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.9%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-06 الموافق 2025-07-31، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-24 الموافق 2025-08-18.
