شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار في الأسواق السعودية.. تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر جرام الذهب، اليوم الأحد الموافق 27 يوليو، في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد، في السعودية مسجلاً 351.75 ريال. سعر جرام الذهب عيار 24 تراجع سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في السعودية إلى 402 ريال. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في السعودية، 368.50 ريال. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في السعودية، 301.50 ريال. سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في السعودية، 243.5 ريال. سعر الذهب عيار 12 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في السعودية، 201 ريال. أسعار الذهب اليوم الأحد في السعودية بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الأحد 3336.37 دولار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2814 ريالاً.

