توزيع 1.66 مليار ريال على مساهمي «سابك للمغذيات» عن النصف الأول

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ1.66 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 476,035,404 أسهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 3.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 35%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-10 الموافق 2025-08-04، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19.
