حكم نهائي لصالح صندوق دراية ريت بسداد إيجار عقار في الكويت

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة دراية المالية بصفتها مديرا لصندوق دراية ريت تلقيها إشعارًا من محامي الصندوق في دولة الكويت، يفيد بصدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف في دولة الكويت.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الحكم الصادر في القضية المرفوعة من قبل الصندوق ضد فرع الشركة العملية للفنادق (المستأجر السابق لعقار برج متون) والقاضية بإلزامهم بدفع مبلغاً وقدره 13,759,116 ريالا للصندوق تمثل دفعات إيجار غير محصلة تخص عقار برج متون بمدينة الرياض.
وبحسب البيان، سينعكس الأثر حسب نتيجة الاجراءات القانونية والنظامية، وتحصيل المبالغ.
