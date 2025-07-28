عمومية «فاديكو» توافق على 7 بنود بجدول أعمال الجمعية

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان (فاديكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.
4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.
5- الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها بمبلغ (255.000) ريال.
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (1.000.000) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
