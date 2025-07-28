«الجوف» تحصل على قرض بـ80 مليون ريال من «الصندوق الصناعي»

- 1/3
الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية، الحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 80 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنتان.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر مقدم من الشركة بإجمالي قيمة القرض، وسند رهن أصول مصنع الجوف لإنتاج زيت الزيتون والمخللات.
وأفادت بأن الهدف من القرض: تمويل رأس المال العامل.
