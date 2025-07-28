الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.6% في ختام تعاملات الإثنين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.6% في ختام تعاملات الإثنين

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي)، اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.6% عند مستوى 10,885.32 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في ختام التعاملات 4.61 مليار ريال، وعدد الأسهم 546.8 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 9.019 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 177 شركة

شهد ختام الجلسة انخفاض أسهم 177 شركة مقابل ارتفاع أسهم 72 شركة من بين 259 شركة مدرجة في السوق الرئيسية. وجاء في مقدمة الارتفاعات أسهم: الأندية ، وسهل، وأسيج، وكابلات الرياض، وساكو. بينما تصدر الانخفاضات: شمس، وبي إس إف، وريدان، والأصيل، وأسمنت الشمالية.

السوق الموازية

اختتم مؤشر السوق الموازية (نمو) تداولات اليوم الإثنين منخفضًا بنسبة 0.8% عند مستوى 26,781.28 نقطة، بقيمة تداولات 29.5 مليون ريال، ونحو 3.4 مليون سهم متداول، وقيمة سوقية 50.5 مليون ريال.
وارتفعت أسهم 49 شركة في نهاية الجلسة، بينما ارتفعت أسهم 31 شركة أخرى من إجمالي الشركات المدرجة بالسوق الموازية وعددها 122 شركة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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