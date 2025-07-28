«رؤية المستقبل» توقع اتفاقية مع جامعة المعرفة بـ200 مليون ريال

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - وقعت شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي اتفاقية استراتيجية حصرية مع جامعة المعرفة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تهدف إلى تنفيذ أحد أضخم مشاريع التدريب الرقمي في المملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون ريال، لتدريب وتأهيل 50,000 مستفيد خلال مدة ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لنهج الشركة في إطلاق المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتقديم حلول تدريبية متقدمة بالشراكة مع أبرز الجهات التعليمية.
وتؤكد شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي أن هذه الشراكة تمثل محطة مفصلية في مسيرتها، حيث تجمع بين الخبرة التشغيلية والابتكار الرقمي في تقديم البرامج التدريبية، بما يعزز دورها كمزود رئيسي للتعليم النوعي في المملكة والمنطقة.
وتوقعت أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على إيرادات شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي بدءًا من الربع الرابع من العام المالي 2025.
وستُسهم الاتفاقية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات التشغيلية من خلال تقديم برامج تدريبية احترافية.
وتوقعت أن تنعكس هذه الشراكة على الأداء المالي للشركة بشكل تدريجي ومتسارع خلال فترة تنفيذ المشروع الممتدة لثلاث سنوات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تهدف إلى تنفيذ أحد أضخم مشاريع التدريب الرقمي في المملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون ريال، لتدريب وتأهيل 50,000 مستفيد خلال مدة ثلاث سنوات.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لنهج الشركة في إطلاق المبادرات النوعية الهادفة إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتقديم حلول تدريبية متقدمة بالشراكة مع أبرز الجهات التعليمية.
وتؤكد شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي أن هذه الشراكة تمثل محطة مفصلية في مسيرتها، حيث تجمع بين الخبرة التشغيلية والابتكار الرقمي في تقديم البرامج التدريبية، بما يعزز دورها كمزود رئيسي للتعليم النوعي في المملكة والمنطقة.
وتوقعت أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على إيرادات شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي بدءًا من الربع الرابع من العام المالي 2025.
وستُسهم الاتفاقية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات التشغيلية من خلال تقديم برامج تدريبية احترافية.
وتوقعت أن تنعكس هذه الشراكة على الأداء المالي للشركة بشكل تدريجي ومتسارع خلال فترة تنفيذ المشروع الممتدة لثلاث سنوات.