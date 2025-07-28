الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أسمنت المدينة» إلى 36.38 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «أسمنت المدينة» إلى 36.38 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 04:54 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت المدينة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 30.9% إلى 36.38 مليون ريال، مقابل 27.78 ميلون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع للربع الحالي.

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ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض قيمة المبيعات للربع الحالي نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع.
ووفقا للبيان، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للنصف الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلي: ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية.

توزيع أرباح

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة، اليوم، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2025م ومن رصيد الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع 91 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1446-01-29 الموافق 2024-08-04، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-02 الموافق 2025-08-25.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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