شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء يوضح سبب عودة انقطاع التيار بالجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن السبب فى عودة الانقطاعات بالجيزة مرة أخرى هو أن الكابل الذى تم إصلاحه بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء يعمل بطاقة لا تزيد عن 80% من إجمالى قدرتها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن عودة الانقطاعات نتيجة أنه تم فصل عدد كبير من الاحمال و نقلها على ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" ، و البعض الاخر تم فصل التيار الكهربائي عنه لحين الدفع بماكينات إضافية ، موضحا أن محطات مياه الشرب مومنة بالكامل.

وتابع المصدر أنه يتم الآن محاولات لتخفيف الاحمال عن الكابل الذى تم إصلاحه حتى لا يتعرض العطل مرة أخرى و ينتج عنه انقطاع تام في الكهرباء و مياه الشرب.